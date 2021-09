Depois do sucesso de "Pôr do Sol", que chegou fim na passada sexta-feira, dia 3 de setembro, a RTP1 prepara-se para estrear "Chegar a Casa". A produção internacional que junta a RTP e a TV Galicia estreia-se na quarta-feira, dia 8, às 21h00.

"Uma série que nos vai fazer pensar no amor e nas relações... Aqui vamos acompanhar a história de uma mulher que regressa à sua terra natal, em Portugal, depois do fracasso do seu casamento de 15 anos e de uma vida longe da família, mais concretamente em Santiago de Compostela", resume o canal em comunicado.

Com autoria de Filipa Poppe e Joana Andrade e realização de Sérgio Graciano, "Chegar a Casa" é uma série protagonizada por Joana Seixas e Miguel Ángel Blanco e que junta no elenco Rosa do Canto, Anabela Moreira, Rúben Gomes, Rui Melo, Alfredo Brito, Maria D´Aires, Rodrigo Tomás, Duarte Melo, Sara Casasnovas, entre outros.

"Pode um desgosto de amor trazer um novo sentido para a vida? Tudo para acompanhar em 'Chegar a Casa' nas noites de quarta-feira, às 21h00", remata a RTP1.