No episódio que foi para o ar deste domingo, dia 29 de dezembro, de "Pesadelo na Cozinha", Ljubomir Stanisic e a sua equipa visitaram o restaurante Mirante da Rocha, em Carnaxide.

"Carnaxide é o destino do chef Ljubomir esta semana. No Mirante da Rocha encontra um restaurante sem rumo e uma cozinha sem frescura. Fernando, o proprietário, está a esgotar os seus recursos e, a continuar como está, não conseguirá manter o negócio muito mais tempo. Conseguirá o chef salvar o Mirante da Rocha?", questiona a produção do programa.

Em entrevista à NIT, Fernando, o dono do estabelecimento, confessou que as gravações não foram fáceis. "Não me arrependo, vale pela experiência.” E gostou de colaborar com algumas pessoas da produção. “Sou grato pelo que foi feito, só que a expetativa que tinha, quando é um programa da TVI líder de audiências, mediante a situação, esperava outra coisa. Essa foi a minha deceção", frisou.