Alice Costa foi uma das protagonistas da emissão de "All Together Now" deste domingo, dia 16 de maio. No programa de talentos da TVI, a concorrente interpretou o tema "O Amor A Portugal" e conquistou 92 dos 100 jurados.

Suzy, cantora que já representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, foi uma das juradas que não aprovou a atuação da participante do programa apresentado por Cristina Ferreira. "Não leves a mal. Tens um timbre lindo. Tens um grande poder vocal. No entanto, não chegou a mim. Eu costumo interpretar este tema. É um tema muito especial", argumentou a artista.

"Alguns jurados ficaram indignados com a atitude de Suzy", resume a produção do programa nas redes sociais.

"Foi muito mau, o que fez com a miúda", defendeu uma das juradas, desafiando depois Suzy a interpretar o tema.

"Com colegas destes, quem precisa de inimigos? Venha de lá o hate", acrescentou Zé Manel, músico e jurado, na conta de Instagram do programa de talentos.

Veja no vídeo os comentários de Suzy:

Veja o vídeo do "dueto":