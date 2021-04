Já se passaram cinco anos, mas a "Prova Cega" de Fernando Daniel no "The Voice Portugal" continua entre as mais populares do mundo. Na sua estreia no programa de talentos da RTP1, o jovem cantor interpretou o tema "When We Were Young", de Adele.

No final de março, na sua conta no Youtube, a popular professora de canto Tara Simon analisou a "Prova Cega" do cantor português.

No início do vídeo, elogia a voz de Fernando Daniel. "Uau, que foz linda", repete a professora de canto ao longo do vídeo que já soma mais de 150 mil visualizações. "É uma canção perfeita para a voz dele", frisa

"Fernando Daniel, és incrível", remata Tara Simon, que soma mais de 700 mil seguidores no Youtube.

Veja aqui o vídeo.