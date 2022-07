A série "Pôr do Sol" está de volta à RTP a 8 de agosto, às 21h00.

A segunda temporada tem 20 episódios, que serão exibidos de segunda a sexta-feira, na RTP1 e na RTP Play.

Prometidas estão "novas personagens, momentos ainda mais hilariantes e reviravoltas na história que todos vão querer ver".

A primeira temporada da série, com 16 episódios, causou sensação no verão de 2021: sátira ao formato das novelas, reproduzindo ao extremo alguns dos ingredientes que existem neste formato televisivo, esteve entre os temas mais comentados nas redes sociais durante a sua exibição, com os memes da mininovela a tornarem-se virais.

Na plataforma RTP Play, os episódios estiveram igualmente entre os conteúdos mais vistos, o que se repetiu com a chegada à Netflix, já em junho deste ano, em que esteve 16 dias no Top 10.

"Pôr do Sol" é uma ideia de Manuel Pureza, Henrique Cardoso Dias e Rui Melo, que regressam na segunda temporada. Os episódios voltam a ser realizados por Manuel Pureza e a produção é da Coyote Vadio.

No elenco estão Gabriela Barros, Marco Delgado, Diogo Amaral, Rui Melo, Sofia Sá da Bandeira, Manuel Cavaco, Noémia Costa, Carla Andrino, Sofia Aparício, Toy, Rodrigo Saraiva, António Melo, João Catarré, Tiago Teotónio Pereira, Igor Regalla, Cristóvão Campos, Madalena Almeida, Débora Monteiro, José Mata, Dalila Carmo, Sílvia Rizzo, entre outros.