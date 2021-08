"Pôr do Sol", a nova mininovela da RTP1, tem conquistado os espectadores. Durante a semana de estreia, "Pôr do Sol"esteve entre os temas mais comentados no Twitter em Portugal. Na plataforma RTP Play, os episódios estão entre os conteúdos mais vistos.

Nas redes sociais, os diálogos da novela somam milhares de partilhas e têm inspirado várias montagens. Numa das cenas dos primeiros episódios, a personagem de Carla Andrino brinca com o "Somos Portugal", da TVI. "Ó Elsa, tira a roupa da corda senão fica tudo a cheirar a Somos Portugal", grita.

O vídeo da cena da mininovela da RTP1 soma milhares de visualizações nas redes sociais.

Veja o vídeo: