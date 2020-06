A produção do "Big Brother" repreendeu e penalizou os concorrentes através da 'voz da casa' esta quinta-feira.

Nos últimos dias, Iury e Daniel Monteiro têm sussurrado entre si, tal como Jéssica e Pedro Alves. "No 'Big Brother', os sussurros dos concorrentes para que não se ouçam as conversas quebram as regras do jogo", escreve o canal no site do programa.

Na ligação à 'casa', a equipa do reality show da TVI relembrou que não é permitido sussurrar e que todas as conversas têm de ser ouvidas. "Por uns, pagam todos", frisou a 'voz' do reality show.

Para penalizar os concorrentes, a produção retirou todas as bolachas e cereais da 'casa'.

Veja aqui o vídeo.