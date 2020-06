Jimmy Kimmel foi anunciado como o anfitrião da 72ª cerimónia dos Emmy, os maiores prémios para os programas de televisão.

Também será um dos produtores executivos, ou seja, terá uma palavra a dizer sobre o formato.

O apresentador do "talk show" com o seu nome no canal ABC regressa a um evento que conhece bem, pois já ocupou a função em em 2012 e 2016.

Falta definir qual o formato da terceira vez por causa da COVID-19: o evento está marcado para 20 de setembro e mantém-se em aberto se terá público ou será virtual.

Por causa da pandemia, a organização anunciou anteriormente que os prémios da área criativa ("Creative Arts Emmys") serão entregues num evento virtual e cancelou a festa de gala ("Governors Balls") que se segue à cerimónia televisiva.

"Não sei onde vamos fazer isto ou como vamos fazer isto ou mesmo porquê que vamos fazer isto, mas vamos fazê-lo e eu sou o apresentador", disse nas redes sociais.

Jimmy Kimmel foi também o anfitrião da cerimónia dos Óscares em 2017 e 2018.

As nomeações para os Emmy serão anunciadas a 28 de julho.