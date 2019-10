Criada e produzida pela dupla Dwayne Johnson e Arthur Smith, responsável por "America Ninja Warrior", a nova aposta do canal BLAZE promete levar a competição atlética até aos limites, num desafio com homens e mulheres decididos a provar a sua força física e poder mental.

Os concorrentes de "The Titan Games" vão enfrentar provas implacáveis concebidas pelo por Dwayne Johnson, apresentador do formato, que exigirão toda a velocidade, agilidade e resistência para poder conquistar o Monte Olimpo e ser consagrado como um "Titã".

"The Titan Games" estreia no BLAZE esta quinta-feira, 17 de outubro, às 22h00. Arthur Smith, o produtor executivo, partilhou o que esperar ao SAPO Mag.

SAPO Mag - Qual foi a ideia inicial para "The Titan Games"? Foi sofrendo alterações?

Arthur Smith - A nossa produtora [A. Smith & Co.] tem uma longa história e uma longa paixão pelo entretenimento ligado ao desporto, por isso estamos sempre a perguntar-nos qual será o próximo passo nesta área. E temos construído uma grande relação com a NBC, através do sucesso de "American Ninja Warrior". Por isso, há uns anos, a A. Smith & Co. e a NBC começaram a discutir e a desenvolver a próxima grande competição que aliava entretenimento e desporto. Em paralelo, talvez por força do destino, o Dwayne estava a desenvolver uma plataforma para que uma pessoa normal se pudesse tornar num super-herói. Não poderíamos ter pensado em alguém mais adequado para ser a cara e captar o espírito desse desafio, por isso tentámos criar uma parceira com o Dwayne rumo ao que se tornou "The Titan Games".

créditos: AFP

Tem uma grande experiência com programas associados ao desporto. O que marcou a diferença nesta nova aposta?

Ao longo de quase três décadas, tive a sorte de trabalhar com os melhores dos melhores no entretenimento e no desporto, desde o início da minha carreira na produção executiva de três Jogos Olímpicos à programação e produção da FOX Sports, passando pela minha própria produtora, que é responsável pelo fenómeno "American Ninja Warrior", premiado várias vezes nos Emmys. "The Titan Games" é uma série de dez episódios na qual pessoas comuns que são atletas incríveis se enfrentam em desafios insanos que testam a mente, o corpo e o coração. Os que conseguirem enfrentar as provas e vencer a competição têm a oportunidade de se tornar um Titã. Por isso, um Titã tem de ser um atleta de elite com a força mental e o sentido de honra que lhe permita enfrentar a adversidade e nunca, nunca desistir. Os Titãs são os nossos heróis do dia a dia - pessoas que se elevam sobre os desafios das suas vidas e que se tornam num exemplo que ilumina os que as rodeiam.

Em cada episódio, os concorrentes enfrentam-se numa série de desafios entusiasmantes e nunca antes vistos. Os que os ultrapassarem vão defrontar-se no Monte Olimpo - o teste derradeiro à velocidade, força, agilidade, resistência e, acima de tudo, determinação. Em cada episódio, um homem e uma mulher são coroados Titãs. Quando oito homens e oito mulheres forem coroados, vão competir no combate épico "A Batalha dos Titãs", no qual um homem e uma mulher vão triunfar tornando-se no Titã Campeão.