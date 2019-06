Menos de um mês depois do final de "A Guerra dos Tronos", a HBO já arrancou com as gravações da prequela da série. A nova produção vai decorrer cerca de cinco mil anos antes dos acontecimentos da história que acompanha Jon Snow, Daenerys Targaryen e companhia.

De acordo com a Entertainment Weekly, a produção já começou a ser filmada e o cenário é bem familiar para os fãs da série: a Irlanda do Norte, que foi o 'quartel general' da saga inspirada nos livros de George R.R. Martin.

A prequela conta com Jane Goldman como showrunner, juntamente com George R.R. Martin. Para já será apenas gravado um episódio piloto.

Em junho de 2018, a HBO ordenou um episódio piloto do "spin-off", um dos cinco projetos à volta de "A Guerra dos Tronos" nos quais trabalhava a produtora e criador por George R.R. Martin com a argumentista britânica Jane Goldman. Ainda não há data de estreia agendada.

Naomi Watts, Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp e Toby Regbo são algumas das estrelas que vão participar. A HBO anunciou ainda que a britânica S.J. Clarkson ("Orange is the New Black", "Jessica Jones" ou "Bates Motel") será a realizadora do episódio piloto com guião de Jane Goldman.

De acordo com o autor, a prequela "The Long Night" acontecerá "apenas" cinco mil anos antes dos acontecimentos de "A Guerra dos Tronos". "Está mais perto dos cinco mil anos (...) Westeros é um lugar muito diferente. Não há King's Landing. Não trono de ferro. Não há Targaryens", revelou o escritor.

"Será um mundo diferente e mais antigo", acrescentou George R.R. Martin à revista, lembrando ainda que Valyria, antiga cidade em Essos, ainda estará a começar a crescer e a surgir com os dragões.