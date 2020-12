Sérgio Conceição é o convidado da emissão desta segunda-feira, dia 28 de dezembro, do programa "Primeira Pessoa". A entrevista do treinador do Futebol Clube do Porto a Fátima Campos Ferreira pode ser vista a partir das 21h00, na RTP1.

Em comunicado, o canal recorda o percurso do antigo jogador e atual treinador dos Dragões. "É o sétimo dos oito filhos de Maria Alice e José Conceição. Tem uma história de vida marcada pela perda prematura dos pais e de um irmão. Factos que Sérgio Conceição, jogador internacional e atual treinador de futebol, afirma que definiram o seu carácter para sempre", recorda a RTP1.

"Casado e pai de cinco filhos, vive o futebol e a sua profissão numa entrega sem limites. É um treinador carismático que lidera os seus jogadores por entre regras e afetos. Afirma que o Porto é a sua casa. E Deus o seu ídolo, numa entrevista que tem como pano de fundo as margens do Douro", acrescenta o canal.