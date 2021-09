No arranque da emissão desta segunda-feira, dia 27 de setembro, do "Primeiro Jornal", da SIC, Bento Rodrigues destacou os principais vencedores das eleições autárquicas. No grafismo apresentado, junto de algumas fotografia foram apresentados nomes errados.

Na legenda da fotografia de Carlos Moedas podia ler-se Fernando Medina e António Machado surgiu no lugar de José Manuel Silva.

"Voltamos à imagem de abertura do jornal, porque as fotografias estavam bem, eu disse bem, mas havia aqui um erro estúpido e inadmissível em alguns nomes", lamentou Bento Rodrigues.

"Este é o nome certo, Carlos Moedas, não era o nome que estava aqui. Peço desculpa. E ali na ponta, aquele é o nome certo, José Manuel Silva, também não era o que estava lá. As minhas desculpas mais uma vez. Esta é a versão correta", rematou.