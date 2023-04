A produção da versão espanhola do "MasterChef" pediu desculpa depois de uma gravação de uma prova ter causado uma intoxicação alimentar a 44 pessoas, em Valência. Segundo o El País, o caso foi denunciado no Twitter por uma das funcionárias do Oceanogràfic Valencia, local onde decorreram as gravações.

Nas redes sociais, Irene, que trabalha no oceanário da cidade espanhola adiantou que "70 pessoas ficaram intoxicadas". Ao jornal, fontes do Ministério da Saúde desmentiram o número, apontando para 44 pessoas.

O caso foi denunciado na rede social Twitter por uma das funcionárias que trabalha no Oceanográfico onde decorreu a gravação do programa, veiculando que 70 pessoas tinham "acabado intoxicadas".

Esta segunda-feira, dia 10 de abril, a Shine Ibéria, produtora do programa, pediu desculpa em comunicado. "Este é um caso absolutamente excecional nestes 11 anos de MasterChef em Espanha, um programa onde é prioridade absoluta garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas", frisou a equipa.

A prova realizada no Oceanogràfic Valencia foi transmitida no passado domingo e os concorrentes foram desafiados a criar pratos diferentes para os 120 funcionários do maior aquário na Europa.

Segundo o El País, Rakel Cernicharo, chef responsável pela carta, alertou que vários pratos estavam mal confeccionados, mas ninguém levantou suspeitas sobre a qualidade dos ingredientes. Em comunicado, a produtora garantiu que os "alimentos foram analisados".