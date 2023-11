"Temporada três transmitida. Temporada quatro gravada", assinalou Nuno Markl nas redes sociais.

Depois do final da terceira temporada da versão portuguesa, a RTP1 vai continuar a apostar em "Taskmaster" nas noites de sábado. No próximo fim de semana, o canal vai estrear na televisão nacional a edição inglesa do popular programa.

A 11.ª temporada do formato chega ao canal no sábado, dia 18 de novembro, à meia-noite.

"No próximo sábado, perto da meia-noite, a RTP1 começa a transmitir o 'Taskmaster' inglês (começando pela temporada 11), programa que merece todo o amor. A razão porque fazemos isto é o imenso talento de um humorista inglês chamado Alex Horne que, num dia de 2010, no festival Fringe de Edimburgo, inventou um concurso para os seus amigos comediantes", celebrou Nuno Markl nas redes sociais.

Na primeira prova, os concorrentes são desafiados a "depositar o máximo dinheiro na conta bancária do Alex". "Quem depositar mais dinheiro, ganha", adiantou o humorista.

"Daí até um jogo semi-embriagado entre amigos se transformar neste franchise espalhado pelo mundo foi um salto. É um paraíso fazermos parte disto e termos conhecido e aprendido com o incrível Horne. Apesar de nunca os quereremos imitar nem ser outras pessoas que não Palmeirim e Markl, Horne e o gigante Greg Davies fazem do 'Taskmaster' original o mais divertido farol que podíamos ter para nos orientar", acrescentou Nuno Markl.