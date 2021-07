A série de três episódios explora a vida de uma das melhores jogadoras de ténis do mundo, Naomi Osaka. "Um olhar íntimo sobre a vida de uma das mais dotadas e complexas atletas da sua geração proporciona uma perspetiva sobre as duras decisões e os incríveis triunfos que definem Naomi Osaka simultaneamente como uma superestrela de elite mundial e uma jovem a lidar com o mundo e sujeita a uma enorme pressão", adianta o serviço de streaming.

"Através um acesso inédito, seguimos Osaka durante dois anos históricos, durante os quais ela treina a sua capacidade desportiva, mas começa também a encontrar a sua voz. Quer esteja a defender os títulos do Grand Slam — enquanto usa uma máscara em defesa das vidas afro-americanas — de luto pela perda inesperada do mentor Kobe Bryant, ou a encontrar a sua independência, os desafios que Naomi enfrenta a nível pessoal começam a coincidir com os que enfrenta na esfera pública", resume a Netflix.

"Com uma abordagem empática, a série retrata o infernal programa de treinos e viagens de Osaka, explora as camadas de pressão a que está sujeita e revela como ela passa o tempo fora do court junto da família e dos amigos mais chegados. Durante os episódios, também percorremos o globo com Osaka para explorar mais detalhadamente as suas raízes haitianas, assim como para analisar a sua profunda relação com o Japão, o país que representa", acrescenta a plataforma de streaming.