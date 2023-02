"Love to Hate You" é uma das estreias da semana da Netflix. A série sul-coreana estreou-se esta sexta-feira e conta com 10 episódios.

A comédia romântica segue "uma mulher que não suporta perder para os homens e um homem que não confia nas mulheres". "Para eles, o amor é uma guerra, mas a fronteira entre amor e ódio é ténue", adianta a plataforma.

"Ela é advogada e odeia injustiças. Ele é um ator famoso que trata mal as colegas de trabalho. Traumatizados pelas decepções do passado, eles não querem mais saber de amar. Até que o destino coloca um no caminho do outro", resume o serviço de streaming.