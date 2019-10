"Til Death Do Us Part" estreia a 25 de outubro no ID- Investigation Discovery.

"Til Death Do Us Part" é a nova aposta do ID- Investigation Discovery. A série documental tem estreia marcada para o dia 25 de outubro, às 22h00, e vai acompanhar algumas histórias de amor que "terminaram na morgue". "O que começa como uma bonita história de amor pode ser distorcido pela raiva, pela obsessão e paranóia, terminando da pior forma. ‘Til Death Do Us Part’ mostra os casos mais extremos de paixão que não seguiram a máxima ‘felizes para sempre’", explica o canal em comunicado. Na série do ID- Investigation Discovery, os espectadores vão "poder acompanhar casos onde o amor se tornou letal". "Desde um suspeito incidente com monóxido de carbono, até um papagaio que se torna testemunha de um homicídio, cada episódio mostra histórias que terminaram da pior forma", revela o canal. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.