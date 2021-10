O orçamento necessário para a produção da série poderá ter sido um dos motivos que adiou o projeto de Hwang Dong-hyuk. Segundo o o Today Online e o The Tab, a primeira temporada terá custado entre 15 e 20 milhões de euros.

De acordo com as publicações, a grande parte do orçamento foi destinado à construção dos cenários, como o campo onde as personagens jogam "Macaquinho do Chinês" ou a ponte de vidro. O Today Online avança ainda que "Squid Game" foi a terceira série mais cara de sempre da Coreia do Sul.

Vários meios avança que Lee Jung Jae, que interpreta a personagem principal Seong Gi Hun, recebeu cerca de 216 mil euros por episódio.

Segundo a Forbes, que cita dados analisados pela Vulture,"Squid Game" é a série mais vista do momento em pelo menos 90 países de todo o mundo. A série sul-coreana lidera, por exemplo, o top diário da Netflix em Portugal, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Japão, México, Canadá, Qatar ou Uruguai.

De acordo com o site Flixpatrol, a aposta ocupa o primeiro lugar em todos os países da Europa, excepto na Dinamarca - no país, o ranking da Netflix é liderado por "O Homem das Castanhas".

