Beatriz Frazão, Lúcia Moniz e Teresa Tavares são alguns dos nomes que compõem o elenco da nova série de ficção nacional da RTP2. "Quaranteens" estreia esta segunda-feira, dia 22 de junho, às 21h10, na RTP2.

A série vai centrar-se na forma em que a quarentena e o isolamento social "afeta a mente, o quotidiano e a vida social de uma adolescente e do seu grupo de amigos".

"A luta de Leonor (Beatriz Frazão) contra uma série de amigos e amigas que estão a ficar progressivamente mais afetados com o isolamento e a falta de preparação de alguns deles para lidar com tudo isto é um dos pilares desta história", explica o canal em comunicado.

"Mas o facto de estar fechada em casa não a impede de poder acompanhar tudo o que se passa na família, pois tem acesso às ferramentas da internet. Leonor acompanha a evolução da doença da mãe, o isolamento do pai, que vive em Itália desde que se separou, e o possível contágio dos avós que, além de estarem sozinhos, não são muito habilidosos com as novas tecnologias. Mas, acima de tudo, Leonor tenta manter a sanidade mental de todos os que a rodeiam, muitas vezes em detrimento da sua própria", avança a RTP2 na sinopse.