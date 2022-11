A Netflix decidiu antecipar um pouco a estreia da quarta temporada da série "You". Nas redes sociais, o serviço de streaming revelou que os novos episódios vão ser divididos em duas partes.

A primeira parte da quarta temporada da série estreia-se a 9 de fevereiro. Já os episódios finais chegam à Netflix no mês seguinte, no dia 9 de março.

Para anunciar as datas de estreia, o serviço de streaming revelou também um pequeno teaser dos novos episódios.

Veja o teaser:

Baseada no best-seller de Caroline Kepnes, a série coloca a questão: "O que estamos dispostos a fazer por amor?". Quando os caminhos do brilhante gerente de uma livraria e de uma aspirante a escritora se cruzam, a resposta dele torna-se clara: tudo.

"Ao usar a internet e as redes sociais como ferramentas para descobrir até o mais íntimo dos detalhes da sua vida e para se aproximar dela, uma paixoneta encantadora com o seu quê de atrapalhada rapidamente se torna uma obsessão enquanto ele, de forma discreta e estratégica, remove do seu caminho todos os obstáculos… e pessoas", resume a Netflix.

Na terceira temporada, Joe e Love, agora casados e pais recentes, mudaram-se para o agradável enclave de Madre Linda, no norte da Califórnia, onde vivem rodeados de empreendedores tecnológicos privilegiados, mamãs blogueiras com opiniões sempre prontas e biohackers estrelas do Instagram. Já na nova temporada, o protagonista vai viajar até Londres.