Ana Veríssimo, de 13 anos, foi uma das protagonistas da emissão do passado domingo, dia 7 de fevereiro, do "The Voice Portugal". No programa de talentos, a jovem conquistou todos os mentores.

No palco do concurso da RTP1, a concorrente interpretou o tema "Rosa Branca". "Que coisa bonita que fizeste (...) Gostei muito do que fizeste, foste muito profissional", elogiou Marisa Liz.

"A interpretação que a Ana Veríssimo fez do fado 'Rosa Branca' levantou os quatro mentores das cadeiras, que a aplaudiram de forma muito entusiasta. O Fernando Daniel jogou de forma certeira: bloqueou o Carlão e conseguiu levar a Ana para a sua equipa", resume a RTP1.

Veja o vídeo.