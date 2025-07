António Manuel Avelar, natural da ilha Terceira, é o vencedor da primeira edição do prémio literário Vitorino Nemésio, instituído pelo parlamento dos Açores, foi hoje anunciado.

Segundo uma nota de imprensa da Assembleia Legislativa dos Açores, António Manuel Avelar venceu com o romance “Irma”, o que lhe valeu 2.500 euros e a publicação da obra com uma tiragem até 300 exemplares, bem como a 10% dos direitos de autor sobre a edição.

Foram submetidas 400 candidaturas à primeira edição do prémio, que atribuiu ainda uma menção honrosa ao concorrente Natanilson Pereira Campos, escritor brasileiro, natural do Maranhão, autor do romance “As Cercanias do Silêncio”.

A primeira edição daquele prémio, realizada entre 6 de janeiro e 7 de março de 2025, reuniu candidaturas de vários países da lusofonia como Portugal, Brasil, Moçambique e Angola, e também Suíça, "evidenciando o alcance e o impacto do prémio na promoção da literatura em língua portuguesa".

O presidente do parlamento dos Açores, Luís Garcia, referiu que “esta distinção permite reconhecer publicamente o talento e a qualidade literária das obras apresentadas a concurso, reforçando o propósito do prémio de incentivar a criação literária em língua portuguesa”.

Numa chamada telefónica realizada hoje, Luís Garcia felicitou o autor vencedor, sublinhando o “grande mérito do trabalho apresentado e o simbolismo de vencer a primeira edição de um prémio que pretende homenagear uma figura maior da literatura açoriana e da lusofonia como foi Vitorino Nemésio”.

Luís Garcia deixou ainda um reconhecimento especial ao júri desta primeira edição, composto por “personalidades de reconhecido mérito no panorama literário e cultural”, como Eduardo Ferraz da Rosa, na qualidade de presidente, a curadora Manuela Bulcão, e ainda Onésimo Teotónio de Almeida, Susana Goulart Costa e Urbano Bettencourt, destacando “o seu rigor, seriedade e contributo essencial para a excelência e credibilidade deste prémio”.