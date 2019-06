A RTP1 está a preparar uma nova edição de "The Voice Portugal". Nas redes sociais, o canal anunciou que as inscrições para a próxima temporada do programa de talentos já se encontraram abertas-

"Última hora: As inscrições estão abertas! Se tens mais de 15 anos e tens o que é preciso para ser a próxima Voz de Portugal, inscreve-te já! Estamos à tua procura", escreveu a RTP1 nas redes sociais.

A última edição do "The Voice Portugal" chegou ao fim em dezembro de 2018. Denis Filipe, Rui Drumond, Deolinda Kinzimba, Fernando Daniel, Tomás Adrião e Marvi foram os vencedores das seis temporadas do programa de talentos da RTP1.