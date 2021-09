"Perante o discurso proferido ontem no 'BB Extra' pelo comentador Quintino Aires, a TVI afirma que não se revê neste tipo de comentários. Esta é uma opinião do comentador e a TVI refuta qualquer comportamento ou atitude homofóbica, xenófoba ou sexista", frisou o canal em comunicado.

Na tarde desta quinta-feira, dia 16 de setembro, nas redes sociais, o comentador reagiu à decisão do canal. "Relativamente ao meu afastamento da TVI, estação que contribui à sua construção durante 24 anos, ainda no tempo em que era apenas um barracão antigo armazém industrial, é evidente que nada teve a ver com esta terça-feira. Quando na primavera do ano passado eu saí, tomei a decisão porque não me deixavam ir a antena", frisou.

"Tenho para mim, mas apenas uma suposição, que as minhas duras críticas ao senhor ministro Eduardo Cabrita, num momento em que o Governo dá três milhões à TVI, possam estar relacionadas. Mas isso sou apenas eu a pensar. Com o regresso da Cristina quis dar o benefício da dúvida. Mas resolvi dizer-lhe em fevereiro que me vinha embora. Estava tudo igual. Em agosto chamaram-me para ajudar nas audiências do 'Amor Acontece'. Voltei e fui ficando", defendeu.

"E ontem os 'twitteiros' foram usados para a administração mostrar à Cristina quem manda na TVI. Triste administração, que se esconde como ratos", rematou.

Leia o texto: