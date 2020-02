Na emissão do passado dia 28 de janeiro de "Você na TV", da TVI, Quintino Aires conversou com Leonor Poeiras e Raquel Matos Cruz sobre os elogios que se devem ou não fazer a um filho.

Durante a rubrica, Leonor Poeiras contou que elogiou o seu filho por ter "prescindido da hora de almoço” para fazer companhia a uma colega. "Parabeniza-se a criança, mas não é isso que faz o desenvolvimento dela", atirou Quintino Aires.

A conversa foi analisada por Joana Marques na rubrica "Extremamente Desagradável", do programa "As Três da Manhã". "O Quintino Aires é daqueles psicólogos que tem imensas teorias sobre como as mães e os pais devem educar os seus filhos, apesar dele não ter nenhum", começa por frisar a humorista.

Veja o vídeo: