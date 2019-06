Rafael Miguel, ator brasileiro conhecido por ter vestido a pele de Paçoca na nova versão da novela "Chiquititas", do canal SBT, foi assassinado na tarde deste domingo, dia 9 de junho, em São Paulo. O jovem tinha 22 anos.

De acordo com a Revista Quem, da Globo, o ator e os seus pais estavam a conversar com a família da sua namorada quando foram executados pelo pai de Isabela Tibcherani, de 18 anos. Os pais do jovem ator, João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos, também não sobreviveram.

Segundo o G1, o suspeito, Paulo Cupertino Matias, continua a ser procurado pelas autoridades locais. Esta segunda-feira, dia 10 de junho, a namorada do ator e a sua mãe foram ouvidas pela polícia durante duas horas.

Depois do interrogatório, o advogado de Isabela, Eliton Lima dos Santos, frisou que o pai da jovem é "uma pessoa agressiva e que não aceitava o namoro de mais de um ano" com o ator. "Ela foi tão vítima quanto a família do Rafael. Ela não sabia de nada. O pai dela não aceita o namoro dela. Simplesmente isso. Nunca aceitou e não concordava", frisou.

Nas redes sociais, o ator Filipe Cavalcante, que interpretou Rafa em "Chiquititas", publicou uma foto ao lado do jovem ator. "Vai em paz, meu irmão. Vais fazer muita falta aqui", escreveu.