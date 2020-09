"Ratched" estreou esta sexta-feira, dia 18 de setembro, na a Netflix. A aposta do serviço de streaming foi criada por Ryan Murphy e Ian Brennan e conta com Sarah Paulson, Sharon Stone, Finn Wittrock ou Cynthia Nixon.

Segundo o serviço de streaming, "Ratched" é uma "cativante série dramática que conta a história sobre as origens da enfermeira Mildred Ratched". A história é inspirada na personagem enfermeira Ratched, do filme "Voando Sobre um Ninho de Cucos", e foi criada por Evan Romansky.

"Em 1947, Mildred chega ao norte da Califórnia para procurar emprego num hospital psiquiátrico de referência, pioneiro em experiências desconcertantes sobre a mente humana", resume a sinopse da série.

Veja o trailer:

"Numa missão clandestina, Mildred começa por se apresentar como a imagem perfeita daquilo que uma enfermeira dedicada deve ser, mas o mundo que a rodeia está em constante mudança, e à medida que ela se vai infiltrando no sistema de cuidados de saúde mental e aproximando dos que o integram, o exterior polido de Mildred passa a esconder uma escuridão que há muito cresce na sua alma, demonstrando que os monstros não nascem — são criados", avança a Netflix.

As primeiras críticas à produção têm sido positivas, com o The Guardian a dar quatro estrelas (numa escala de cinco) à produção. "Sarah Paulson é brilhantemente ameaçadora no papel da enfermeira Ratched", frisa o jornal britânico.

O elenco é composto por Sarah Paulson (Mildred Ratched), Cynthia Nixon (Gwendolyn Briggs), Judy Davis (enfermeira Betsy Bucket), Sharon Stone (Lenore Osgood), Jon Jon Briones (Dr. Richard Hanover), Finn Wittrock (Edmund Tolleson), Charlie Carver (Huck), Alice Englert (Dolly), Amanda Plummer (Louise), Corey Stoll (Charles Wainwright) Sophie Okonedo, (Charlotte) e Vincent D’Onofrio (George Wilburn).

A série teve produção executiva de Ryan Murphy, Ian Brennan, Sarah Paulson, Alexis Martin Woodall, Aleen Keshishian, Jacob Epstein, Jennifer Salt, Margaret Riley, Michael Douglas, Robert Mitas e Tim Minear.