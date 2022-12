A 2 de janeiro, às 22h15, o SYFY estreia os dois primeiros episódios de "Reginald The Vampire". A série é protagonizada por Jacob Batalon, ator norte-americano que parte do elenco de filmes como "Homem-Aranha: Longe de Casa", "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", "Homem-Aranha: Regresso a Casa", "Vingadores: Guerra do Infinito" ou "Vingadores: Endgame".

A nova série do canal vai seguir Reginald Andres, "um vampiro totalmente fora da caixa”. "Num mundo em que todos os membros da sua espécie são belos, atléticos e vaidosos, o protagonista (que não é nada disso) acabará por revelar-se um verdadeiro herói perante todos os obstáculos que terá de enfrentar", adianta o SyFy.

Os episódios de "Reginald The Vampire" podem ser vistos todas as segundas-feiras, às 22h15.