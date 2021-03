Esta segunda-feira, dia 8 de março, final do "Jornal das 8", Cristina Ferreira revelou que a TVI vai estrear em breve uma nova novela.

"'Festa é Festa' é o mais recente projeto da TVI e da Plural e que reúne no seu elenco alguns dos maiores nomes da ficção nacional", explica o canal em comunicado enviado ao SAPO Mag. A produção, "uma ideia original de Cristina Ferreira, com autoria de Roberto Pereira", estreia-se no segundo semestre de 2021.

O segmento especial, que esteve no ar menos de 20 minutos, foi acompanhado por uma média de um milhão e 71 mil espectadores (20,3% de share), não conseguindo liderar audiências. No mesmo horário, a SIC conquistou 24,2% de share.

No total diário, a estação de Queluz de Baixo registou 18,8% de share, ficando atrás da SIC (19,8%). Já a RTP somou 10,8% de share esta segunda-feira.