Ricardo Araújo Pereira foi premiado na cerimónia dos Globos de Ouro da SIC, que decorreu este domingo, dia 29 de setembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. O humorista venceu o galardão de Personalidade do Ano na categoria de Humor.

"Saiu-me isto outra vez, obrigado. Eu todos os anos venho aqui e agradeço às pessoas que trabalham comigo e elas sabem quem são, estão fartas de saber porque todos os anos eu digo os seus nomes. Se calhar, este ano, até porque é mais rápido e já é tarde, eu ia agradecer também à minha sorte por estar nesta categoria... porque é a categoria do Herman [José], que celebra 50 anos de carreira", frisou o humorista.

"É a categoria do César [Mourão], que faz cinema, teatro, televisão, rádio... Deixa-me alguma coisa para os outros, César. É a categoria do Guilherme [Geirinhas], cuja juventude e vitalidade são repugnantes. E, sobretudo, é a categoria da Joana, que é a demonstração prática da particularidade desta categoria, que é a única em que dos nomeados pode ser processado por fazer o seu trabalho", disse Ricardo Araújo Pereira, lembrando que os Anjos estão a processar a humorista.

"Não acontece nas outras. Uma pessoa não gosta de uma canção, não processo o cantor. Acha que vestido é esquisito, não põe o estilista em tribunal - às vezes dá à vontade. Mas no caso da Joana, ela está a ser processada porque fez uma piada que terá causado estrago de milhão de euros", recordou o humorista.

"Ora, se a gente desse à Joana um pau e a deixasse à solta meia hora no Palácio da Ajuda, ela não causava um estrago no valor de um milhão de euros. Mas aparentemente conseguiu fazê-lhe com uma piada - piada muito malvada. E, portanto, tenho muita vontade de lhe dar isto. Depois vou ter a oportunidade de o fazer... Joana, encontramos no domingo para continuarmos a escrever coisas muito malvadas que fazem dói dói?", rematou.

No final de julho, os Anjos e a sua empresa, Angel Minds - Gestão e Promoção de Espetáculos Lda, avançaram com um processo contra Joana Marques. No caso que entregue entregue ao Juízo Centra e Civil de Lisboa, a dupla exige o pagamento de e 1.118.500 euros à humorista.

O caso remete a 2022, quando a dupla cantou o hino nacional na abertura da prova de Moto GP em Portimão, que decorreu no Autódromo Internacional do Algarve. Num vídeo partilhado nas redes sociais, Joana Marques reagiu à atuação usando imagens dos jurados de "Ídolos", da SIC.