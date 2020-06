Na emissão deste domingo, dia 31 de maio, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", Ricardo Araújo Pereira analisou um segmento de um episódio de "Querido, Mudei a Casa".

No programa da TVI, o apresentador Gustavo Santos explicou que tinha ocorrido um crime na casa que iria ser remodelada. "Saímos de Lisboa, estamos nos arredores de Santarém, para tratar de uma história diferente, especial. Nós estamos num lugar, agora, onde a Sílvia, a irmã da nossa candidata, foi queimada viva... aqui ao lado está a divisão onde o seu marido se suicidou. No meio disto tudo temos dois filhos e uma irmã candidata, a Mónica, que nos contactou e nos pediu uma coisa apenas: façam um grande trabalho para que a minha irmã e os meus sobrinhos possam voltar", disse Gustavo Santos no episódio de "Querido, Mudei a Casa".

"Acaba por ser triste mas nós vamos pôr aqui um pladur e ali um papel de parede giríssimo... acho que já ninguém se lembra, eu já me esqueci. Parece que apareceu uma coisa desagradável. O que é que foi? Não sei porque o papel é de um cinzento que a pessoa fica... hum...", gracejou Ricardo Araújo Pereira no programa da SIC.

Veja aqui o vídeo (a partir do minuto 12)