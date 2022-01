Até à próxima sexta-feira, dia 28 de janeiro, “Isto É Gozar Com Quem Trabalha”, da SIC, conta com emissões diárias. O programa de Ricardo Araújo Pereira lidera audiências, mas, no passado domingo, 23 de janeiro, caiu para o terceiro lugar no top diário.

"Isto É Gozar Com Quem Trabalha" foi o terceiro programa mais visto de domingo, ficando atrás de "Big Brother Famosos", da TVI.

Durante a entrevista a João Cotrim Figueiredo, Ricardo Araújo Pereira comentou a derrota. “Ao domingo fraqueja um bocadinho. É porque as pessoas vão ver o que o Bruno de Carvalho está a fazer", gracejou o humorista.