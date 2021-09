"Isto É Gozar com Quem Trabalha - Quarta variante" estreou-se na SIC no passado domingo, dia 12 de setembro. O programa de Ricardo Araújo Pereira vai para o ar todas as semanas, depois do "Jornal da Noite".

No primeiro episódio da nova temporada, o humorista recebeu Fernando Santos. "O 'Isto é Gozar com Quem Trabalha - Quarta Variante' está de volta e regressa em grande com o Selecionador Nacional", frisou o canal.

"Além de dizer 'passa a bola ao Ronaldo', o que é que faz mais?", gracejou Ricardo Araújo Pereira. "Isso é na condição de treinador, não de selecionador", respondeu Fernando Santos.

Veja aqui a entrevista.