"Governo Sombra" tomou posse na SIC na passada sexta-feira, dia 10 de janeiro. A estreia de Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques registou 17% de share, multiplicando o número de espectadores médio na TVI24.

No primeiro programa, João Miguel Tavares assumiu a pasta de ministro da contabilidade criativa e Pedro Mexia foi ministro do clima. Já Ricardo Araújo Pereira confessou-se "complicado dos nervos".

No arranque, o humorista lembrou ainda que já foi capa da revista Playboy."Está na altura de vocês perceberem que nós, as 'coelhinhas', levamos a mal quando somos objetificadas. Estou há anos, há anos, a tentar demonstrar a este país que sou muito mais do que apenas uma cara bonita", gracejou.

A primeira reunião semanal do "Governo Sombra" foi em direto de um estúdio provisório. "Daqui por umas semanas, vamos ter um palacete novo (...) Acha que podemos pedir estúdio com piscina e jacuzzi?", brincou Carlos Vaz Marques. "Acho que sim (...) e mais, eu quando me imagino num jacuzzi com outras três pessoas, têm todas a vossa aparência física", respondeu Ricardo Araújo Pereira.

Veja aqui a estreia do "Governo Sombra" na SIC.