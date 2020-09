A segunda temporada de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" estreia na SIC no próximo domingo, dia 20 de setembro. Na manhã desta sexta-feira, Ricardo Araújo Pereira esteve no "As Três da Manhã", da Rádio Renascença, para apresentar a nova edição do programa.

Em entrevista a Ana Galvão, o humorista frisou que não pretende entrevistar André Ventura, líder do Chega, em "Isto É Gozar Com Quem Trabalha". "Não. Por uma razão... não quero. É só isso, é muito simples", explicou.

"Mesmo para ele seria desagradável porque sempre que a gente fala dele - e não é frequente porque não tem assim tanta expressão, parlamentarmente tem 1% -, ele vai para o Twitter aos gritos e dizer 'aleijaram-me' e aquelas coisas de se atirar para o chão agarrado a uma perna. Portanto, acho que até seria prejudicial para ele convidá-lo porque ele parece uma flor muito delicada. Não sei ele aguentaria a experiência", acrescentou.

Veja aqui a entrevista.