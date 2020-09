A segunda temporada de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" estreia no próximo domingo, dia 20 de setembro, na SIC. O programa de Ricardo Araújo Pereira irá para o ar depois do "Jornal da Noite".

"'Isto é Gozar com Quem Trabalha' está de regresso domingo, dia 20 de setembro, depois do Jornal da Noite. Se quiser assistir ao vivo no Teatro Villaret envie um e-mail para: istoegozarcomquemtrabalha@sic.pt", explica o canal.

A estreia da nova temporada foi anunciada nas redes sociais, com Ricardo Araújo Pereira a responder se, um dia, se irá candidatar a Presidente da República. "Não, obrigado. Não faria essa figura ridícula. A minha profissão é fazer pouco do Presidente, portanto não aceito ser despromovido a Presidente. Dizem-me até que se ganha pior, portanto não vou querer, obrigado", brinca o humorista no vídeo.

