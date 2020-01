A TVI voltou a perder uma das suas estrelas: Ricardo Araújo Pereira trocou o canal de Queluz de Baixo pela SIC, anunciou a estação do grupo Impresa esta sexta-feira, dia 3 de janeiro.

O humorista vai estrear-se no canal no dia 10 de janeiro, juntamente com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques, transitando o programa "Governo Sombra", da TVI24, para a SIC.

Este sábado, o Correio da Manhã avançou que o humorista iria receber 50 mil euros por mês. A notícia foi desmentida por uma fonte da SIC, citada pelo site Dinheiro Vivo. "O jornal Correio da Manhã afirmou hoje que o salário de Ricardo Araújo Pereira, que apelida, em letras garrafais na sua primeira página, de 'milionário', é de 50 mil euros por mês. A SIC vem por este meio sublinhar publicamente aquilo que transmitiu ao CM quando contactou a estação: o valor é falso e fantasioso", assegura o canal.