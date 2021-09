Carlos Vaz Marques, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira estão de volta à SIC, agora com "Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer". O arranque da emissão da passada sexta-feira, dia 2 de setembro, foi dedicado à alteração do nome do programa.

“Será que podemos usar os nossos próprios nomes, Ricardo Araújo Pereira?", questionou Carlos Vaz Marques no início da emissão. "Por enquanto acho que sim. Acho que a Global Media [empresa dona da TSF] ainda não registou os nossos nomes. Eu, pelo sim, pelo não... eu receio que registem o das minhas filhas, tenho esse receio (...) Pelo sim, pelo não, já lhes chamo a Globaldina 1 e Globaldina 2. É bom para elas se começarem a habituar", gracejou o humorista.

"Vamos lá ver, a única coisa que mudou foi o nome. Como dizia o Shakespeare: 'What's in a name? Uma rosa, se não se chamasse rosa, cheira ao mesmo. Este programa vai cheirar ao mesmo", brincou Ricardo Araújo Pereira, lembrando que o programa "Governo Sombra" (2008) foi criado antes do nascimento do Global Media Group (2014).

"Vamos brincar aos governos, onde não esteja a fazer sol. Vamos brincar ao executivos onde o sol não brilha, que é onde a Global Media podia pôr o nome. Por acaso, podia", brincou.