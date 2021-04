Ricardo Pereira terminou as gravações de "Amor Amor" esta semana. Na sua conta no Instagram, o ator agradeceu a toda a equipa e revelou que o dia do adeus foi emotivo.

"Ontem foi um dia emotivo... Esta aventura de 'Amor Amor' foi tão, mas tão especial. Foi vivida com tanto amor, com tanta dedicação e superação em tempos tão diferentes. A alegria e a união fizeram a diferença e juntos (todos juntos mesmo - atores, autores, produção, equipa técnica, realização, direcção de atores, figurino, direção de arte e adereços, Equipa de caracterização, direção artística, direção musical, professores de voz e canto, a estrutura toda da SP Televisão) seguimos para cantar umas aventuras que apaixonaram tantas e tantas pessoas", frisou.

No texto, Ricardo Pereira agradeceu ainda Daniel Oliveira. "Lembro me tão bem do teu telefonema a convidar-me para ser o Romeu Santiago e de ficar desde esse dia a sonhar e a viajar de como o poderia construir, dar-lhe corpo, vida e dimensão, de como poderia ser diferente e único este desafio", recordou.

Leia a publicação: