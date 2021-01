A quinta temporada de "Riverdale" estreia-se esta quinta-feira, dia 21 de janeiro, na Netflix. "Archie está mais atraente e Veronica procura esconder o seu passado. Riverdale está mais negra e muito mais interessante do que no tempo da Archie Comics", adianta o serviço de streaming na sinopse da nova época.

No arranque da nova temporada, "o baile de finalistas aproxima-se, Betty e Jughead procuram respostas sobre o 'auteur', e Veronica ajuda Archie a preparar-se para um combate contra um rosto familiar".

O primeiro teaser dos novos episódios, divulgado pelo canal norte-americano CW, é marcado por cenas de violência na pequena, mas agitada, cidade de Riverdale. "Uma última dança para lembrarem", frisa o anúncio na página oficial da série no Twiter.

Veja o teaser da quinta temporada:

Em agosto, Lili Reinhart, atriz que veste a pele de Betty na série, revelou alguns detalhes sobre os próximos capítulos da história. "Na quinta temporada, vamos dar um salto de sete anos para o futuro", contou no programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "Não seremos adolescentes... Estou entusiasmada com isso", confessou.