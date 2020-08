A segunda temporada da edição norte-americana de "Mental Samurai", apresentada Rob Lowe, está a ser gravada em Portugal, avançou há uma semana o The Wrap. O programa produzido pela Warner Bros. está a ser gravado no maior estúdio do país, que se situa na Moita, o mesmo utilizado para as filmagens da edição portuguesa, apresentada por Pedro Teixeira na TVI.

Nas redes sociais, Restaurante Solar dos Presuntos, na baixa de Lisboa, uma fotografia da visita do ator de 56 anos. "Chegou a Portugaĺ e veio jantar, esta quarta-feira, ao Solar. Verdadeira estrela de Hollywood", escreveu o estabelecimento na sua conta no Instagram.

Segundo a publicação, a produtora montou "um centro de produção" em Portugal para gravar as várias edições do formato. As primeiras temporadas da versão portuguesa de "Mental Samurai" foram gravadas em Madrid. Já a edição conduzida por Rob Lowe foi filmada na Califórnia.

No início de agosto, ao anunciar que nova temporada de "Mental Samurai", da TVI, seria gravada em Portugal, Nuno Santos, diretor geral do canal, frisou que era "uma prova de confiança na capacidade dos profissionais desta indústria. "É também um prémio para a equipa e para a liderança da Warner em Portugal", frisou.

Membro do "Brat Pack", composto por atores que despontaram no final da adolescência no início dos anos 1980, Rob Lowe fez a estreia na série televisiva "A New Kind of Family" (1979) e tornou-se popular com "Os Marginais" e "Classe" (1983).

"Hotel New Hampshire" (1984), "O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas" (1985), que Gwyneth Paltrow disse ser o seu filme preferido, "Veia de Campeão", "Lembras-te da Última Noite?" (1986), "Ligação Fatal" (1988), "Influência Fatal" (1990), "Quanto Mais Idiota Melhor" (1992), a saga "Austin Powers" (1997-2002) e as séries "Os Homens do Presidente" (1999-2003) e "Irmãos e Irmãs" (2006-2010) são outros pontos de interesse na sua carreira.