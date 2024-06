Com tanta nostalgia pelo cinema dos 1980, chegou a altura de Hollywood trazer de volta o 'Brat Pack'?

Pode acontecer e tudo graças ao interesse renovado pelos atores que apareceram juntos em vários filmes para adolescentes nos anos 1980 com o documentário "Brats", lançado na plataforma Hulu nos EUA a 13 de junho e que chega ao Disney+ a 5 de julho.

O termo "Brat Pack" foi popularizado por um artigo da revista New York de 1985 e o documentário de Andrew McCarthy, um dos seus membros, vai de encontro de 'amigos, colegas e ex-inimigos, muitos dos quais não via há mais de 30 anos', para analisar como afetou as suas carreiras "de formas inesperadas durante décadas" e "o fenómeno cultural de filmes como 'St. Elmo’s Fire' ['O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas' em Portugal] e 'The Breakfast Club' ['O Clube'], que exploraram a angústia adolescente e que estabeleceram uma ligação com o público jovem de uma forma que nunca acontecera".

Agora, segundo o Deadline, a Sony 'está a explorar a possibilidade de fazer uma nova versão de 'O Primeiro Ano do Resto das Nossas Vidas', o filme de 1985 realizado por Joel Schumacher sobre um grupo de jovens na fase de transição entre o fim dos estudos universitários e a pressão de encontrar emprego e entrar na vida adulta.

'Esta versão dependeria da 'reunião dos membros do elenco original Andrew McCarthy, Emilio Estevez, Rob Lowe, Demi Moore, Judd Nelson, Ally Sheedy e Mare Winningham', acrescenta a notícia.

"Quando a vida de estudante acaba, continua a confusão. Billy procura, mas não quer encontrar trabalho. Wendy, respeitável, trabalhadora e virgem, só quer estar com Billy. Kirbo continua apaixonado por Dale. Jules leva a vida nos limites... e pensa que Kevin é homossexual. Kevin é o melhor amigo de Alec. Alec quer casar-se com Leslie, mas Leslie tem outro pretendente", resumia a história do filme que se tornou um surpreendente sucesso de bilheteira com uma popular banda sonora e permanece um dos títulos mais emblemáticos deste verdadeiro 'sub-género' cinematográfico.

A sequela mostraria o que aconteceu e como estão as personagens numa fase muito diferente das suas vidas, mas a notícia destaca que está tudo numa fase muito inicial e não existe um argumento e se sabe sequer se já houve contactos com os atores.