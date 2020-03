Rodrigo Guedes Carvalho tem estado em destaque nas redes sociais devido às mensagens sobre o COVID-19 que tem partilhado nos espaços de informação do SIC. Apesar dos apelos receberem elogios, incluíndo de António Costa, há quem tenha criticado o jornalista.

Na sua conta no Facebook, Rodrigo Guedes Carvalho respondeu a quem o acusa de querer protagonismo. "Com o futebol parado e os partidos calados, meia internet escolheu-me para andar à pancada. Os que estão muito irritados comigo acusam-me, no essencial, de querer protagonismo. Repito: eu, que estou à frente de uma câmara a ritmo diário há mais de 30 anos, quero... protagonismo. Não sei que responda a isto", começou por escrever.

"Depois, sou acusado de 'dar conselhos', e não tenho nada que os dar, tenho é de 'ler as notícias'. Não vou responder letra por letra, porque demoraria e, sobretudo, não é tempo disso. Reforço apenas que o jornalismo que estudei e o que trago na consciência não se adequa, de facto, a modelos de robô ou papagaio. Defendo que o jornalismo pode e deve, quando se aproxima da nossa aldeia um cão perigoso, colocar um aviso. Servir a comunidade. Se calhar estou fora de moda", acrescentou.

No texto, o jornalista frisou ainda que, "por esta altura, quero só pensar em ir trabalhar todos os dias, com saudades dos meus filhos com quem combinei não me visitarem". "Farei o meu papel. Não percam tempo comigo, isto não é sobre mim. É sobre a transformação da nossa vida. Quem não percebe isto, não percebe nada", sublinhou.