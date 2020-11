Como é tradição, a RTP1 deverá avançar com o programa especial "Natal dos Hospitais". Nas redes sociais, a Comissão de Trabalhadores da RTP criticou a possibilidade de a emissão ser feita a partir de unidades hospitalares em tempo de pandemia.

Segundo o Correio da Manhã, o Hospital de São João, no Porto, terá recusado receber o programa. O jornal avança ainda que, a norte, a emissão será realizada nos estúdios do canal em Vila Nova de Gaia.

"A CT sabe que está a ser preparado o 'Natal dos Hospitais', a partir do Hospital de São João, no Porto. Numa altura em que todos os profissionais da saúde desesperam diariamente para salvarem vidas, a RTP leva festa ao segundo maior hospital do país. Haja bom senso! Realizar o 'Natal dos Hospitais' a partir do átrio desta unidade hospitalar, numa altura em que a pandemia exige recolhimento, cuidado e prevenção é sinal de irresponsabilidade e irreflexão", escreveu a Comissão de Trabalhadores da RTP no passado dia 11 de novembro, nas redes sociais.

No texto, a comissão sublinha que é "uma irresponsabilidade". "Irresponsabilidade primeiro para com os trabalhadores da RTP, que já estão a preparar este evento, e que correm riscos desnecessários ao terem de trabalhar num hospital da primeira linha COVID. Uma irresponsabilidade que expõe todos os convidados do 'Natal dos Hospitais', e são sempre muitos, como todos sabemos", frisa.

"Consideramos que este evento, ao realizar-se neste ou em qualquer outro hospital, dará ao muito público fiel do 'Natal dos Hospitais' uma imagem errada, incoerente e irresponsável. Excecionalmente, este ano, o 'Natal dos Hospitais' deve realizar-se em casa, ou seja, no estúdio. Aí a RTP levará a todos um sinal mais próximo da realidade que estamos a viver", remata a CT.

