A jornalista Fátima Campos Ferreira vai ter um novo desafio na RTP. "A partir de outubro, será responsável por um programa regular de entrevistas a grandes personalidades portuguesas. Entrevistas de vida, testemunhos de referência em horário nobre, na RTP1", confirmou a RTP1 em comunicado.

Para o Diretor de Informação Televisão, António José Teixeira, “este novo programa é uma grande aposta da RTP para a próxima temporada. "Estou certo de que nos ajudará a conhecer melhor portugueses notáveis, com vidas cheias, que merecem ser visitadas. Fátima Campos Ferreira é a escolha certa para os retratos contemporâneos que importa fazer", sublinha.

Fátima Campos Ferreira confessa que o novo programa era um sonho antigo. “Finalmente, posso empenhar-me profissionalmente num sonho de sempre, mantendo a disponibilidade para a informação diária em emissões especiais”, confessa.

A jornalista apresentou o programa de informação "Prós e Contras" durante 18 anos, um espaço de debate alargado e plural. “O Prós e Contras marcou o país e a televisão, agora é tempo de partir para outro desafio, conhecer melhor os portugueses do nosso tempo, viajar ao interior de cada um à procura de experiências, valores, emoções e referências com a marca de rigor e qualidade do serviço público de televisão", afirma Fátima Campos Ferreira.

Segundo a RTP1, em setembro, o programa de debate "despede-se com uma emissão especial que passará em revista o historial deste debate público, que foi uma das principais marcas da televisão". "Em preparação está um novo formato de grande debate na RTP1, na mesma linha de liberdade e pluralismo, que caracterizam o serviço público da RTP", garante o canal.