A RTP1 está a preparar uma nova temporada de "The Voice Portugal". Com a saída de Mafalda Castro para a TVI, onde conduziu as emissões diárias do "Big Brother", o lugar de repórter digital do programa de talentos ficou livre.

Esta segunda-feira, Fábio Lopes (Conguito) revelou nas redes sociais que vai ocupar o lugar da sua colega das manhãs da Mega Hits. "Estou a tentar escrever algo profundo há algumas horas mas nada me parece indicado para descrever o que sinto neste momento. Parece que não é mesmo um sonho, o miúdo que em 2011 começou a fazer vídeos para o Youtube é o novo Apresentador Digital do 'The Voice', um novo desafio para a minha carreira em televisão", escreveu o apresentador e influencer.

Fábio Lopes vai acompanhar diariamente tudo o que se passa atrás e à frente das câmaras no concurso, desde as provas cegas até às galas finais. "Estou muito contente com este desafio por ser totalmente diferente daquilo que tenho feito até agora. Já tenho alguma experiência em televisão mas acompanhar os bastidores de um programa de talentos e mostrar isso mesmo nas redes sociais é uma novidade, portanto espero estar à altura – especialmente depois de suceder à Mafalda! Obrigado a todos pela confiança e, de resto, resta-me desafiar toda a gente a acompanhar-nos, em breve, na RTP”, confessa Conguito.

"Com uma carreira começada em 2011 diretamente do seu quarto, a gravar vídeos para o YouTube, este é mais uma prova da versatilidade e boa disposição de Fábio Lopes que têm conquistado os seus fãs e acompanhantes ao longo dos anos", frisa a agência Notable em comunicado.

Para além de apresentador digital no "The Voice Portugal 2020", Conguito vai manter-se no ar das 6h às 10h no "Snooze", da Mega Hits, programa que conduz de segunda a sexta-feira com Maria Seixas Correia e Mafalda Castro. A seu cargo tem ainda a Jamm, ‘Just Another Music Magazine’, uma revista criada por si exclusivamente sobre música.