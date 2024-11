Em comunicado, a organização do festival, a cargo da Música no Coração, deu conta de que os dois nomes vão atuar no dia 6 de julho nos jardins junto ao Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, no distrito de Lisboa.

A promotora lembra que o italiano Mario Biondi é influenciado por figuras como Lou Rawls, Al Jarreau e Isaac Hayes, tendo desenvolvido um estilo “que mistura essas referências com um toque contemporâneo”.

Já o português Herman José conta para lá de 50 anos de carreira e vai atuar com o seu habitual quarteto de músicos.

A sua carreira de ator começou poucos meses depois do 25 de Abril de 1974, no Teatro ABC, no espetáculo de revista “Uma no Cravo, Outra na Ditadura”, e no ano seguinte estreou-se como ator na televisão, no programa “Nicolau no País das Maravilhas”, onde se destaca na rábula “Sr. Feliz e Sr. Contente”, ao lado de Nicolau Breyner. A partir deste momento tornou-se uma figura conhecida do grande público, mantendo a música sempre presente na sua atividade, tendo lançado o tema “Saca o Saca-Rolhas”, cujas vendas lhe granjearam o estatuto de Disco de Ouro.

Os bilhetes para o dia 6 de julho custam entre 25 e 85 euros.