Esta segunda-feira, dia 29 de março, às 22h45, a RTP1 estreia "3 Caminos", uma produção internacional que junta o canal português, a Amazon Prime e a TV Galiza. A série conta com a participação de João Reis, Maria João Falcão, Inês Castel-Branco, entre outros.

Os episódios acompanham cinco peregrinos do Caminho de Santiago que "compartilham peripécias, experiências e descobrem o sentido das suas vidas". "A série, de oito episódios, tem como cenários como o México, Portugal, Alemanha e Coreia. Apesar de ser maioritariamente falada em espanhol e inglês, '3 Caminos 'conta com a participação de atores de seis países", avança a RTP1 em comunicado.

Estreada em janeiro na plataforma de streaming Amazon Prime Video, "3 Caminos" centra-se na história de cinco amigos, de diferentes nacionalidades, mas todos ligados pelo Caminho de Santiago, no qual se encontram em três momentos importantes das suas vidas.

Veja na galeria as fotos da primeira temporada:

"Ao longo deste caminho, entraremos nas suas vidas, vamos poder acompanhar o passar do tempo, os seus sonhos, os seus romances e as suas amizades, e como tudo isto vai transformar as suas personalidades. 2000, 2006 e 2021 são os anos em que estes caminhos se abrem e que representam três etapas da vida dos cinco amigos, nas quais enfrentam problemas, muitas tensões e conflitos do dia a dia, mas onde, de forma espiritual e material, o Caminho de Santiago é o elemento determinante e de partilha", adianta o canal.

Álex González é um dos protagonistas da série e interpreta o mexicano Roberto, que trabalha como bombeiro e os seus pais são das Astúrias. Já Verónica Echegui é Raquel, uma "jovem alegre, dinâmica, divertida e cheia de vida", que durante a vida "seguiu os seus impulsos que a levaram a tomar decisões precipitadas".

A série segue ainda Yoon Soo (Alberto Joo Lee), que faz a viagem pela primeira vez após cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia; Ursula (Cecilia Suárez, atriz que protagonizou "La Casa de Las Flores"), a esposa de Roberto; Luís (João Reis), um "homem pacato e solidário, castigado pela vida devido à perda de um familiar num acidente de viação"; Valéria (Inês Castel-Branco), uma "mulher de classe social baixa, mãe solteira que tenta educar o filho, Luca, o melhor que pode"; e e Maria (Maria João Falcão), uma "a portuguesa que percorre o Caminho de Santiago com o objetivo de encontrar um rumo para a sua vida".

"3 Caminos" é uma série da RTP em parceria com a Amazon Prime Video, a TV Galiza, a Cinemate, a Ficcion Producciones e a Beta Film. "Cada vez mais a coprodução de séries está a conquistar os mercados internacionais e a atenção especial dos grandes distribuidores de streaming, que procuram estabelecer parcerias com os canais de televisão para o desenvolvimento de projetos na Europa", frisa a RTP1.

Veja o trailer: