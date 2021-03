Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, vai estar na próxima quinta-feira, dia 4 de março, a partir das 23h00, à conversa com Vítor Gonçalves no programa "Grande Entrevista", da RTP1.

"A experiência de quem esteve no combate à pandemia desde a primeira hora, um ano depois de se ter registado o primeiro caso de COVID-19 em Portugal. Graça Freitas é a convidada desta semana da Grande Entrevista", anunciou o canal.

"Graça Freitas é um dos rostos do combate à pandemia em Portugal e tem atravessado uma luta imprevisível desde o aparecimento da doença no nosso país. A Diretora Geral de Saúde vem à Grande Entrevista para nos contar a sua experiência, numa entrevista em exclusivo com Vítor Gonçalves", acrescenta a RTP1.