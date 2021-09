A SIC "foi a estação vencedora do dia das eleições autárquicas", mas no período entre as 20h00 e 2h30 a TVI liderou, segundo a análise das audiências da Universal McCann, agência de meios do grupo Mediabrands.

"A SIC foi a estação vencedora do dia das eleições autárquicas, num dia marcado por várias surpresas eleitorais que se registaram em diversos pontos do país", refere a Universal McCann, salientando que com um 'share' de 17,5% (audiência média de 432 mil), a estação de Paço de Arcos "acompanhou a par e passo os resultados que chegavam a conta gotas, terminando a sua emissão no canal generalista perto da meia-noite, continuando, depois, todo o escrutínio na SIC Notícias".

Já a TVI, "posicionou-se na segunda posição dos mais vistos do dia, tendo atingido um share de 15,8% [audiência média de 391 mil]".

A estação de Queluz terminou a transmissão relativa às autárquicas pelas 22:00, dando lugar ao programa Big Brother.

Por sua vez, a RTP1 "acompanhou até o final da noite todas as movimentações autárquicas, tendo terminado o dia com uma quota de 'share' de 9,9% [audiência média de 243 mil]", sendo que "comparando com o domingo anterior, a estação de televisão pública foi o canal que mais cresceu em 'share' de audiência 1,5 pontos percentuais".

A SIC perdeu 3,0 pontos percentuais e a TVI ganhou 0,3 pontos percentuais face ao domingo anterior.

No que respeita apenas ao período entre as 20h00 e as 2h30, "o cenário muda de figura" e, "aqui, a TVI liderou com um 'share' de 20,4%, estando a SIC a 2,9 pontos percentuais, com 17,5%", refere a Universal McCann.

"A RTP1, verificou neste período uma maior quota de 'share' versus total dia, já que atingiu a marca dos 12,6%", acrescenta.

Entre os canais pagos, "a vitória caiu para a CMTV ('share' de 4,6%), que a par dos canais de informação, também emitiu na íntegra todas as movimentações que se fizeram sentir nos mais variados concelhos do país".

Por canais de informação que dedicaram a maioria do seu conteúdo programático às eleições autárquicas, "a SIC Notícias alcançou um share de 2,5% (+1 p.p. vs. último domingo), TVI24 com 1,4% (+0.5 p.p.) e RTP3 TDT com 1,2% (+0.4 p.p.)".

Segundo a Universal McCann, "os portugueses dividiram a sua atenção pelos vários conteúdos programáticos emitidos pelos canais portugueses, que deram especial atenção às eleições autárquicas, especialmente a partir 'do prime-time'".

A SIC, adianta, "contou com o programa mais visto do dia", com o Jornal da Noite: Autárquicas 2021 a atingir mais de 2,3 milhões de portugueses, com uma audiência média de cerca de 1,2 milhões de telespectadores e um 'share' de 23,1%.

"Seguiu-se a emissão da TVI dedicada às Autárquicas 2021: A Decisão, que também manteve uma performance média superior a um milhão de telespectadores" e fechar o 'top 3' dos mais vistos "ficou a emissão de Big Brother – A Revelação, com uma audiência média de um milhão".

A RTP1 também contou com dois programas entre os 10 mais vistos do dia: Telejornal e Autárquicas 2021: Hora da Decisão mantiveram um 'share' de 15%.

Já analisando ao minuto o desempenho dos canais generalistas na noite eleitoral (entre as 20h00 e as 2:30), "infere-se que a SIC e TVI dividiram a liderança em alguns momentos da noite".

De acordo com a Universal McCann, a SIC "liderou nas primeiras horas, caindo para a segunda posição até ao fecho do dia".

A TVI saltou para a liderança com a transmissão de Big Brother, isolando-se a partir das 22h30.

"Olhando para a prestação da RTP1, o canal subiu à segunda posição dos mais vistos (dividindo-a em alguns momentos com a SIC) após o término do programa da estação de Paço de Arcos dedicado à noite eleitoral", salienta.